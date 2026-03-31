Um den Job zu bekommen, den Michelle Bachelet gerne hätte, sind besondere Kriterien gefragt. Es geht nicht wirklich darum, die geeignetste Fachkraft zu sein oder einen möglichst überzeugenden Lebenslauf vorweisen zu können. Obwohl am Ende mehrere Wahlgänge zu überstehen sind, gewinnt auch nicht unbedingt der- oder diejenige mit dem besten Wahlkampf. Denn ungeachtet der Tatsache, dass es um das vielleicht öffentlichste Amt der Welt geht, hat die Weltöffentlichkeit bei der Kandidatenkür keinerlei Einfluss. Nein, wenn Michelle Bachelet diesen Job kriegen will, dann muss sie insbesondere drei Menschen überzeugen: Donald Trump, Wladimir Putin und Annalena Baerbock.