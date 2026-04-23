Rafael Grossi ist zu seinem Bewerbungsgespräch mit blauem Anzug, zerzaustem Haar und demonstrativ guter Laune erschienen. Seine Lesebrille hat er vor sich auf dem Tisch abgelegt. Grossi hat sich offensichtlich vorgenommen, frei zu sprechen. Er sagt: „Ich freue mich wirklich sehr auf dieses Gespräch.“