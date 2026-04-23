Rafael Grossi ist zu seinem Bewerbungsgespräch mit blauem Anzug, zerzaustem Haar und demonstrativ guter Laune erschienen. Seine Lesebrille hat er vor sich auf dem Tisch abgelegt. Grossi hat sich offensichtlich vorgenommen, frei zu sprechen. Er sagt: „Ich freue mich wirklich sehr auf dieses Gespräch.“
UN-GeneralsekretariatKommt nach 80 Jahren eine Welt-Chefdiplomatin?
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UN-Generalsekretär António Guterres geht Ende des Jahres. Die ersten vier Kandidatinnen und Kandidaten für seine Nachfolge haben sich von der Generalversammlung „grillen“ lassen.
Von Boris Herrmann, New York
Vereinte Nationen:„Jede kleine und mittlere Macht glaubt, tun und lassen zu können, was sie will“
Weltweit eskalieren Krisen und Konflikte – und die Vereinten Nationen müssen sich als letzte Instanz für globale Zusammenarbeit behaupten. Kann das gelingen? Generalsekretär António Guterres beschwört die Grundsätze der UN-Charta.
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