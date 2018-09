2017: Trump und der "Raketen-Mann"

Zum 73. Mal finden heute die Vertreter von 193 Nationen bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung im UN-Glaspalast in New York zusammen. In den kommenden Tagen haben zumeist Staats- und Regierungschefs 15 Minuten Zeit, ihre Sicht auf Krisen, Kriege, internationale Abkommen und Errungenschaften der Weltgemeinschaft darzulegen. Die Auftritte einiger Redner waren so skurril, denkwürdig oder bedeutend, dass sie besonders hervorstechen.

Zum Auftakt der Debatte spricht US-Präsident Donald Trump vor den Vereinten Nationen - wie schon 2017. Vor einem Jahr hatte er die Welt mit der Drohung erschreckt, "Nordkorea völlig zu zerstören". Der "Raketen-Mann", also Nordkoreas Führer Kim Jong-un, sei "auf dem Weg des Selbstmordes für sich selbst und für sein Regime." Nachdem er außerdem das Pariser Klimaabkommen und den Atomdeal mit Iran aufgekündigt hat, befürchten manche Diplomaten weitere böse Überraschungen von Trump.

Deutschland wird bei der Vollversammlung übrigens durch Bundesaußenminister Heiko Maas vertreten.