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Vereinte NationenTrump, Selenskij, Lawrow – aber kein Merz

Lesezeit: 3 Min.

US-Präsident Trump, hier bei einer Rede vor der UN-Vollversammlung 2018, wird auch in diesem Jahr bei den Vereinten Nationen erwartet.
US-Präsident Trump, hier bei einer Rede vor der UN-Vollversammlung 2018, wird auch in diesem Jahr bei den Vereinten Nationen erwartet.
SPENCER PLATT

Am Dienstag beginnt die UN-Generaldebatte, der wichtigste diplomatische Termin der Vereinten Nationen. Die Akteure der Weltkrisen treffen sich, der Kanzler aber kämpft zu Hause um sein Amt.

Von Sina-Maria Schweikle, Berlin

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Es ist eine Zeile, die heute so klingt, als wäre sie gestern erst geschrieben worden: „Diese Welt geht in Flammen auf, und niemand will die Schuld dafür auf sich nehmen“, sang der US-amerikanische Soulsänger Charles Bradley 2007. Fast zwei Jahrzehnte später hat sich daran wenig geändert. Im Gegenteil: Kriege, Macht- und Verteilungskämpfe haben sich über den Globus ausgebreitet. Man wundert sich fast, dass diese brennende Welt bisher nicht untergegangen ist.

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