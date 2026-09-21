Es ist eine Zeile, die heute so klingt, als wäre sie gestern erst geschrieben worden: „Diese Welt geht in Flammen auf, und niemand will die Schuld dafür auf sich nehmen“, sang der US-amerikanische Soulsänger Charles Bradley 2007. Fast zwei Jahrzehnte später hat sich daran wenig geändert. Im Gegenteil: Kriege, Macht- und Verteilungskämpfe haben sich über den Globus ausgebreitet. Man wundert sich fast, dass diese brennende Welt bisher nicht untergegangen ist.