Die Vereinten Nationen werfen Australien mangelndes Interesse an Maßnahmen zur Folterprävention vor. Aus diesem Grund habe der Unterausschuss zur Verhütung von Folter (SPT) seinen turnusgemäßen Besuch abgesagt, teilte das UN-Gremium am Sonntag in Genf mit. Die Reise hätte im Rahmen des UN-Vertrags gegen Folter und unmenschliche Behandlungen (OPCAT) stattfinden sollen, dem auch Australien beigetreten ist. Die Delegation sei daran gehindert worden, mehrere Orte zu besuchen, an denen Menschen inhaftiert sind, und habe nicht alle angeforderten Informationen erhalten, hieß es weiter. Das UN-Gremium erwarte, dass Australien seinen internationalen Verpflichtungen nachkomme.