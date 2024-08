Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR der Vereinten Nationen hat vor einer Verschlimmerung des Hungers und der humanitären Lage von Millionen Menschen in Jemen gewarnt. Laut einer Untersuchung seien 85 Prozent der befragten Familien nicht in der Lage, ihren täglichen Nahrungsmittelbedarf zu decken. Viele Vertriebene und andere Notleidende müssten Mahlzeiten verkleinern oder ganz streichen. Bis Ende Juli sei der Länderappell des UNHCR 2024 von 354 Millionen Dollar nur zu 21 Prozent finanziert gewesen. Die Bereiche Schutz und Unterkunft seien stark unterfinanziert. Jemen sei Schauplatz einer der schlimmsten humanitären Krisen der Welt: 18,2 Millionen Menschen benötigten dringend Hilfe. In Jemen tobt seit Jahren ein Konflikt zwischen der Regierung und den Huthi-Rebellen. Bislang sind alle Friedensbemühungen gescheitert.