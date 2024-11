Der frühere britische Diplomat Tom Fletcher, 49, hat seine neue Rolle als UN-Nothilfekoordinator angetreten. Er steht dem Nothilfebüro Ocha vor. Bei Noteinsätzen der UN etwa nach Katastrophen, Konflikten und Migrationsbewegungen steht es in der Regel an erster Stelle. Fletcher lehrt an der Universität Oxford. Außerdem war er Botschafter im Libanon, hat Premierminister beraten und im Nordirlandkonflikt vermittelt. Er spricht nach Angaben der UN fließend Englisch und Französisch und gut Arabisch und Swahili. Fletcher folgt seinen Landsmann Martin Griffiths, der das Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben hatte. „Ich mache mir nichts vor und weiß, wie hart diese Aufgabe ist“, sagte Fletcher.