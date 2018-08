5. August 2018, 18:56 Uhr UN-Bericht Zweifel an Nordkoreas gutem Willen

Fachleute der Vereinten Nationen stellen fest, dass das kommunistische Land weiter an Atombomben baut und Sanktionen umgeht.

Von Christoph Giesen , Peking

Kim, der Schreckliche: Südkoreaner sehen am Bahnhof von Seoul die neuesten Nachrichten aus Nordkorea. (Foto: Ahn Young-Joon/dpa)

Nordkorea soll sein Atom- und Raketenprogramm nicht eingestellt haben. Zu diesem Schluss kommen Fachleute der Vereinten Nationen in ihrem halbjährlichen, ursprünglich geheimen Bericht für das UN-Sanktionskomitee, der jedoch inzwischen in New York kursiert. Satellitenfotos stützen diese Auffassung.

Die Washington Post hatte erst Anfang vergangener Woche mit Bezug auf Geheimdienstkreise berichtet, dass nordkoreanische Wissenschaftler sehr wahrscheinlich an ein oder zwei Interkontinentalraketen in Sanumdong arbeiteten, einem Vorort von Pjöngjang. Bei seinem Gipfel mit US-Präsident Donald Trump im Juni in Singapur hatte der ...