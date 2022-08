Von Christian Zaschke, New York

Da saßen sie also wieder, Wassili Nebensja, der russische Vertreter bei den Vereinten Nationen, und Sergej Kyslytsya, der ukrainische UN-Botschafter, beide bereit, den nächsten Akt ihres nicht enden wollenden Kammerspiels aufzuführen. Seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine vor genau einem halben Jahr erläutert Nebensja im UN-Sicherheitsrat in New York, dass in Wahrheit die Ukraine der Aggressor sei, und Kyslytsya hält dagegen, manchmal wütend, manchmal verzweifelt, manchmal erschöpft.