Ella Müller erklärt eindrucksvoll, wie die Republikaner in den USA über Jahrzehnte von pragmatischen Anhängern des Umweltschutzes zu dessen radikalen Gegnern wurden. Und: Die Methoden zu Diskreditierung wissenschaftlicher Erkenntnisse wurden lange vor Trump eingeübt.

Rezension von Matthias Kolb

Der Vorwahlkampf läuft noch, doch in Washington arbeiten konservative Expertinnen und Angehörige der ersten Trump-Regierung schon am Programm für die zweite Amtszeit des Republikaners. "Project 2025" heißt das Vorhaben und deckt alle Politikfelder ab. In der Klimapolitik wollen die Trumpisten nicht nur Dutzende Auflagen für Industrien lockern, sondern auch Behörden und wissenschaftliche Einrichtungen abschaffen.