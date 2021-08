Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will der Natur in Wäldern mehr Raum lassen. Fünf statt bisher drei Prozent der deutschen Waldflächen müssten der Natur überlassen werden, sagte sie bei einem "Waldgipfel" in der Eifel. "Die Devise ist: Weg von den Monokulturen." Wer seinen Wald naturnäher gestalte, solle dafür honoriert werden. Ähnlich äußerte sich Grünen-Chef Robert Habeck. Nötig sei "ein neues Verständnis des Waldes als öffentliches Gut", sagte Habeck. Dazu brauche es einen "Waldzukunftsfonds", um Waldbesitzer für Bäume zu entschädigen, die sie gezielt im Wald belassen. Allerdings könne die Aufgabe nicht nur darin bestehen, Naturwälder auszuweisen. "Die Bewirtschaftung selber muss sich ändern." Viele Wälder sind durch die zurückliegenden trockenen Jahre stark in Mitleidenschaft gezogen. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes fielen 2020 allein 43,3 Millionen Kubikmeter Schadholz an. Das ist 13-mal so viel wie 2015.