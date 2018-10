24. Oktober 2018, 18:44 Uhr Umweltschutz Abschied vom Plastik-Strohhalm

Das EU-Parlament stimmt für ein Verbot vieler gängiger Wegwerf-Produkte. Für Becher und Verpackungen soll es Reduktionsziele geben.

Von Thomas Kirchner, Straßburg

Müll am Korle-Gonno-Strand in Ghanas Hauptstadt Accra. (Foto: Christian Thompson/picture alliance)

In etwa drei Jahren wird es in der EU keine Plastik-Strohhalme und keine Wattestäbchen aus Kunststoff mehr zu kaufen geben. Das EU-Parlament stimmte am Mittwoch in Straßburg mit großer Mehrheit einem Vorschlag der EU-Kommission zu, die gängigsten Wegwerfprodukte aus Plastik zu verbieten, für die Alternativen auf dem Markt sind. Dazu zählen auch Einmal-Besteck, -Teller, Getränke-Rührstäbchen und Haltestäbe für Luftballons. Für Plastikbecher, Lebensmittelverpackungen zum Mitnehmen und Zigarettenfilter soll es Reduktionsziele geben.

Die Produkte zählen laut Kommission zusammen mit Fischnetzen zu jenen, die am häufigsten an den Stränden und in den Meeren gefunden werden. Ihr Vorschlag ist ein erster konkreter Schritt, um die im Frühjahr verkündete Plastik-Strategie umzusetzen. Der Verbrauch von Plastik hat weltweit enorm zugenommen und stellt ein immer größeres Umweltproblem dar. Jeder Europäer erzeugt aus Verpackungen durchschnittlich 31 Kilogramm Plastikmüll im Jahr. Nur ein Drittel wird wiederverwertet. Der Rest wird verbrannt, landet auf Müllkippen, gelangt in die Umwelt. Darunter leiden nicht nur Vögel und Fische, die das Plastik fressen oder sich darin verheddern. Vieles gerät auch in die menschliche Nahrungskette.

In einer Pilotstudie haben Wissenschaftler jüngst Mikroplastik in Stuhlproben von Menschen entdeckt. Auch in Salz, Zucker und Bier sind Spuren von Kunststoffen gefunden worden. Spätestens 2025 müssen nun 90 Prozent der Getränkeflaschen durch Pfand- oder andere Systeme gesammelt werden. Hersteller sollen stärker an den Kosten für Abfallbewirtschaftung und Umweltsäuberung beteiligt werden. Verbrauchern wird durch Hinweise erklärt, was für Folgen es hat, wenn sie Plastik unsachgemäß entsorgen. Getränkebehälter sollen nur noch auf den Markt dürfen, wenn der Deckel am Behälter fest angebracht ist. Gegen diese Maßnahme haben Coca-Cola, Nestlé, Danone und Pepsi in einem gemeinsamen Brief protestiert. Man solle lieber in die Technik investieren, damit viele Flaschen und Deckel gesammelt und wiederverwertet werden können, argumentierten sie.

Aktuelles Lexikon: Wattestäbchen Die Hinterfotzigkeit des Objekts wird selten so offenbar wie im Falle des Wattestäbchens: Seine Form und Gestalt, seine weiße Flauschigkeit an beiden Enden sowie seine kompakte, schlanke Taille laden geradezu dazu ein, das Falsche zu tun. Eben das, was man keinesfalls tun sollte: das Stäbchen ins Ohr einführen. Davor warnen nicht nur HNO-Ärzte, sondern auch Hinweise auf der Verpackung. Denn die Folgen genüsslichen Pulens im Gehörgang können gravierend sein, sie reichen bis hin zu langwierigen Entzündungen oder Schwerhörigkeit. Doch nicht nur darin erweist sich der "Q-tip", so die englische Bezeichnung, die sich seit seiner Erfindung im Jahr 1926 durchgesetzt hat, als tückisch. Auch sachgemäß verwendet, etwa zum Reinigen des Tintenstrahldruckers, zum Entfernen von Nagellackklecksen oder zum Auftupfen des Lidschattens, sind Wattestäbchen der Inbegriff eines Wegwerfprodukts. Oft besteht die verwendete Watte zudem aus Polyester und das Stäbchen ebenfalls aus Plastik. Vom Badezimmereimer aus gelangen Wattestäbchen zusammen mit Einwegbesteck und Strohhalmen auf den Berg jener Objekte, auf deren Verrotten die Menschheit noch in Jahrzehnten warten wird. Das EU-Parlament will Wattestäbchen aus Plastik nun verbieten: weniger Flausch, der Umwelt zuliebe. Karin Janker

Keine Mehrheit fand der Vorschlag des Umweltausschusses, sehr leichte Einmal-Plastiktüten zu verbieten. Abgelehnt wurde auch die Forderung einer Abgeordneten der Grünen, ein Verbot für Luftballons auszusprechen, die "lediglich aus Spaß in die Umwelt freigesetzt werden". In der Debatte hatte die Dänin beklagt, dass der Wind häufig Ballons aus Großbritannien über das Meer in ihr Land treibe. Christ- und Sozialdemokraten wiesen zusammen auch den Vorschlag der Kommission ab, Warnhinweise auf den Ballons anzubringen.

Die Plastikindustrie warnt vor einem zu hohen Tempo. Die Politik drücke Gesetze durch, ohne die Folgen abzuschätzen, warnte der europäische Verpackungsverband pack2go. So könnten etwa Probleme bei der Hygiene von Lebensmitteln entstehen, wenn es zu wenig Plastik gebe.

Mit dem Votum hat das EU-Parlament seine Positionen für die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten festgelegt. Sie werden wohl noch vor den Europawahlen im Mai abgeschlossen sein. Danach werden weitere Maßnahmen in der EU erwartet. Der nächste Schritt müsse eine Plastiksteuer sein, "die Anreize schafft für innovative und nachhaltige Produkte und weniger Plastikverpackungen", forderte Rebecca Harms (Grüne).