Als Milchbauer lässt sich kaum noch was verdienen, manchmal werden sie sogar angefeindet. Warum also weiter machen? Zu Besuch bei einer Bäuerin, die von ihren Kühen nicht lassen mag.

Der Blick geht weit über das Neckartal, über braune, abgeerntete Felder, graugrüne Streuobstwiesen - und die Wohnblöcke und Gewerbehallen, mit denen sich Stuttgarts Vororte in die Landschaft schieben. Auf einem Grünstreifen am Rand des Hofs der Blumhardts stehen bunte, bemalte und in Bienengestalt gesägte Holztafeln, im Sommer blühen die Büsche und Blumen vor dem Haus. Nun steht ein Kreuz zwischen ihnen, mit Gras und Heu umwickelt, ein paar laminierte Seiten Text erklären, was es sein soll: ein Zeichen des Protests.