Klima- und Umweltpolitik„Heute weht uns kalter Wind entgegen“

Dirk Messner, 62, ist seit Anfang 2020 Präsident des Umweltbundesamts, davor war er unter anderem 15 Jahre lang Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik.
Dirk Messner, 62, ist seit Anfang 2020 Präsident des Umweltbundesamts, davor war er unter anderem 15 Jahre lang Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik. (Foto: Friedrich Bungert)

Kann sich Deutschland den Klimaschutz nicht mehr leisten? Ganz im Gegenteil, findet Dirk Messner, der Chef des Umweltbundesamtes. Ein Gespräch über den großen Rollback in der Umwelt- und Klimapolitik.

Interview von Michael Bauchmüller, Berlin

Vor den Schrebergärten gegenüber stapelt sich Müll, dahinter liegt eine Justizvollzugsanstalt. Es gibt schönere Orte für eine Bundesbehörde als das Provisorium, in dem der Berliner Amtssitz des Umweltbundesamtes untergebracht ist. Es gibt aber auch schönere Aufgaben als Umweltpolitik im Jahr 2025. In der Ecke des Besprechungsraums steht ein Flipchart, jemand hat Pappkarten daran geheftet. Auf ihnen stehen Begriffe wie „Aufmerksamkeitsverlust“, „Transformationsängste“ oder „Backlash“. Das passt für ein Gespräch mit dem Präsidenten, Dirk Messner.

