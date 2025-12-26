Vor den Schrebergärten gegenüber stapelt sich Müll, dahinter liegt eine Justizvollzugsanstalt. Es gibt schönere Orte für eine Bundesbehörde als das Provisorium, in dem der Berliner Amtssitz des Umweltbundesamtes untergebracht ist. Es gibt aber auch schönere Aufgaben als Umweltpolitik im Jahr 2025. In der Ecke des Besprechungsraums steht ein Flipchart, jemand hat Pappkarten daran geheftet. Auf ihnen stehen Begriffe wie „Aufmerksamkeitsverlust“, „Transformationsängste“ oder „Backlash“. Das passt für ein Gespräch mit dem Präsidenten, Dirk Messner.