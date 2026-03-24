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Deutsche KlimazieleSchneiders einsamer Kampf für den Klimaschutz

Lesezeit: 4 Min.

Für eine bessere Klimaschutzbilanz müsste es mehr erneuerbare Energien geben. Dumm nur, dass das Wirtschaftsministerium plant, den Ausbau massiv zu bremsen.
Für eine bessere Klimaschutzbilanz müsste es mehr erneuerbare Energien geben. Dumm nur, dass das Wirtschaftsministerium plant, den Ausbau massiv zu bremsen. Jan Woitas/dpa

Verbrenner-Aus, Heizungen, Umweltschutzregeln: Fast überall steht Umweltminister Carsten Schneider von der SPD auf verlorenem Posten. Jetzt soll sein Klimaschutzprogramm das Land auf Kurs bringen. Doch selbst das wird schwer.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Durch den Hörsaal fliegen grüne Papierkugeln, von links nach rechts, von rechts nach links. Der Moderator hat gerade eine „Ideen-Schneeballschlacht“ ausgerufen, auf dem grünen Papier sollte jeder und jede Vorschläge für mehr Naturschutz notieren. Für einen Moment ist der ganze Hörsaal in Bewegung. Nur einer steht ruhig am Rand: Carsten Schneider, der Umweltminister von der SPD. Die Hände in die Hüften gestützt, schaut er dem Treiben zu. Für einen Moment wirkt alles leicht und gelöst. So ist es für Schneider in letzter Zeit selten.

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