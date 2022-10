Chanupong würde am liebsten selbst zum Demonstrieren auf die Straße gehen, denn in Thailand spürt er die Folgen des Klimawandels am eigenen Leib.

"Nach dem letzten Gewitter stand unser Haus hier in Bangkok unter Wasser und wir sind mit unserem Auto durch das braune Wasser gefahren. Die Gewitter hier werden einfach immer heftiger, das macht mir Angst. Ich liege oft im Bett und träume von einem Thailand ohne Überschwemmungen und Monstergewitter. Ich würde so gerne in einer Welt leben, in der es frische Luft und viele Bäume gibt. Ich liebe meine Heimat sehr, den Sonnenschein, die Strände, den Dschungel. Aber ob man hier in Zukunft noch gut leben kann?"