27. Mai 2019, 18:44 Uhr Umwelt Und jetzt das Klimaschutzgesetz

Die SPD-Umweltministerin Svenja Schulze macht Druck mit ihrem neuen Vorhaben für saubere Luft und düpiert damit Kanzleramt und Union. Nach dem Wahlabend dürfte der Widerstand schwieriger werden.

Von Michael Bauchmüller , Berlin

Mehr als drei Monate lag ihr Gesetz im Kanzleramt, jetzt will die Umweltministerin nicht länger warten. "CDU und CSU haben bis jetzt leider nur gesagt, was sie alles nicht wollen", sagt Svenja Schulze (SPD). "Jetzt ist es Zeit, den nächsten Schritt zu gehen." Am Montag hat Schulze ihren Entwurf für ein Klimaschutzgesetz ganz offiziell in die Ressortabstimmung gegeben - und damit die sogenannte "Frühkoordinierung" durch das Kanzleramt kurzerhand abgebrochen. Die Ministerien müssen jetzt darlegen, warum sie welche Änderungen am Gesetz wollen.

Nach dem Gesetzentwurf sollen die Ministerien dafür geradestehen, wenn in ihren Bereichen die Klimaziele nicht erreicht werden. Vor allem beim Verkehr sind Soll und Haben Lichtjahre voneinander entfernt. Erreichen die jeweiligen Ressorts die Klimaziele nicht, sollen sie aus ihrem Etat etwaige Kompensationen leisten, wie sie die EU verlangt. Auch schlägt Schulze "Sofortprogramme" vor, mit denen die Regierung nachsteuern kann, wenn Klimaziele in einzelnen Bereichen - neben dem Verkehr etwa in Landwirtschaft, Industrie oder im Gebäudesektor - verfehlen.

Das bringt vor allem die Union in ein Dilemma: Die Ministerien, die durch das Gesetz unter Druck geraten, liegen ausnahmslos in Händen von CDU und CSU. Nach dem Europa-Wahlabend allerdings, an dem CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer selbst Defizite in der Klimapolitik eingeräumt hatte, dürfte der Widerstand gegen Schulzes Gesetz schwieriger werden - was durchaus zum Kalkül der SPD-Ministerin zählt. "Die Europawahl hat mich in meiner Überzeugung gestärkt, dass dieses Thema nicht auf die lange Bank geschoben werden darf", hieß es in einem schriftlichen Statement Schulzes. "Vertagen ist keine Option." Das Klimaschutzgesetz gebe dabei nur einen Rahmen. Eine Bepreisung von Kohlendioxid und andere Gesetze oder Förderprogramme seien ebenso fällig.

Der Vorstoß wird diesen Mittwoch auch das Klimakabinett prägen. Bei der zweiten Zusammenkunft der Minister sollen alle betroffenen Häuser Vorschläge vorlegen, wie sie die Klimaziele einhalten wollen. Nun aber ist neuer Streit sicher. Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein, ohnehin kein Freund rigiden Klimaschutzes, nannte den Vorstoß am Montag eine "Auflösungserscheinung in der Koalition". "Die SPD verliert offenkundig die Nerven", sagte der CSU-Politiker der SZ. Angesichts des Wahlergebnisses sei das "kein Wunder". Die Union sei weiter zu Klimaschutz bereit, etwa durch Gebäudesanierung. Dies aber gehe "nur miteinander, nicht in Konfrontation".