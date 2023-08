Umfrage:Wie umweltbewusst sind die Deutschen?

Am Strand aufgesammelter Müll an der Ostseeküste. Deutsche betrachten Plastik in der Natur als größtes Umweltproblem. Die Umfrage fand allerdings vor der großen Hitzewelle statt.

Von Nicolas Richter, Berlin

Es ist erst wenige Wochen her, da stritt die Ampelkoalition erbittert über das sogenannte Heizungsgesetz. Auch viele Deutsche erfüllte das Projekt zum klimaneutralen Heizen mit Unbehagen: Denn einerseits sind viele mit dem Ziel einverstanden, fossile, klimaschädliche Brennstoffe hinter sich zu lassen. Andererseits fürchten viele die Kosten neuer Heiztechnologien wie etwa der Wärmepumpe. Dieses Dilemma zeigt sich auch in der neuen Umfrage zum "Umweltbewusstsein in Deutschland", die am Donnerstag von Umweltbundesamt und dem Bundesministerium für Umwelt veröffentlicht wurde.