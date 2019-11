Der 4. November galt für den Klimaschutz einmal als großer Tag. Die Menschheit werde auf ihn zurückblicken als den Tag, "an dem die Länder dieser Welt den Weg in Richtung einer scheinbar unvermeidlichen Klimakatastrophe verlassen haben", fand 2016 Patricia Espinosa, die Chefin des UN-Klimasekretariats. Am 4. November 2016 war das Pariser Klimaabkommen in Kraft getreten. Auf den Tag drei Jahre später sieht die Sache anders aus: Der 4. November 2019 ist der Tag, von dem an Staaten formal von dem Abkommen zurücktreten können, so will es Artikel 28 des Vertrags. Womit sich nun alle Augen nach Washington richten: Zieht Donald Trump den Ausstieg durch?

Zuletzt hatte er daran keinen Zweifel gelassen. Er werde nicht dem amerikanischen Volk schaden, um andere Staaten reich zu machen, sagte Trump kürzlich in Pittsburgh. "Mein Job ist es, die Bürger von Pittsburgh zu repräsentieren, nicht die von Paris." Ähnlich hatte er sich 2017 schon einmal geäußert, auch damals ging es um den Rückzug vom Klimavertrag. Formal müsste Washington dafür nun ein entsprechendes Schreiben an UN-Generalsekretär António Guterres richten. Bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe war dies noch nicht geschehen.

Wirksam würde der Austritt dann allerdings erst mit Ablauf eines weiteren Jahres, was auch den Termin der Kündigung beeinflussen könnte. So fiele ein Austritt am 4. November 2020 just auf den Tag nach der Präsidentschaftswahl. Einerseits ginge er so medial unter, andererseits könnte das die Klimapolitik in den Wahlkampf hineinragen lassen. Zudem soll zwischen dem 9. und 20. November 2020 die übernächste UN-Klimakonferenz tagen, im britischen Glasgow. Es wird ein wichtiger Gipfel, weil es auch um eine Anhebung der Klimaziele gehen wird. Das könnte Trump in Versuchung führen, mit dem Ausstieg ein paar Tage zu warten: Die USA säßen so noch mit am Tisch, wenn über die Zukunft des Pariser Vertrages verhandelt wird.