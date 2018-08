20. August 2018, 18:48 Uhr Umwelt Aufbäumen

Im Hambacher Forst spitzt sich der Streit um die Braunkohle zu. Der Energiekonzern RWE will dort bald roden lassen, Umweltschützer protestieren. Und all das, während in Berlin eine Kommission den Kohleausstieg plant.

Von Michael Bauchmüller , Berlin

Die Polizei kam mit großem Aufgebot, jeder Widerstand war zwecklos. Gegen 19 Uhr am Samstagabend stoppten Polizisten in schwerer Montur einen unauffälligen Kleinlaster an einer Raststätte der Autobahn 61. Das Zielobjekt: eine Gartenlaube. Die Polizei stellte es sicher, ein Abschleppwagen brachte die Gartenlaube fort. Die Bemalung, so erklärte die Aachener Polizei später, habe "einen konkreten thematischen Bezug zur Besetzerszene des Hambacher Forstes" aufgewiesen. Selten hat ein unbenutztes Gartenhäuschen so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Der Einsatz spricht Bände über die aufgeheizte Stimmung am Rande des rheinischen Braunkohlereviers. Der Essener RWE-Konzern baut dort Kohle ab, um damit seine Kraftwerke zu versorgen. Von Oktober an will er Teile des Hambacher Forsts roden, ein seit Jahren umkämpftes Waldstück. Es ist dem Tagebau Hambach im Weg. Auch die beschlagnahmte Hütte sollte in den Hambacher Forst, Waldbesetzer wollten sie in die Bäume hieven. Nun steht sie beim Polizeipräsidium in Aachen. Der Streit um den Forst aber geht weiter.

Denn parallel zu den Rodungen tagt in Berlin eine Kommission, die sich um die Zukunft jenseits der Braunkohle kümmern soll. Die "Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung", vulgo Kohlekommission, soll einen Fahrplan für den Ausstieg aus der klimaschädlichen Energiequelle vorlegen. Damit könnte es für einige Tagebaue eng werden; vor allem im Rheinland und in der Lausitz wird hierzulande Braunkohle gefördert. Sie gilt als besonders klimaschädlich.

Sechs Bundesländer fordern einen "Stresstest" zur Sicherheit der Stromversorgung

Kirchen, Umweltschützer und Bürgerinitiativen haben deshalb am Montag ein sofortiges Ende der Vorbereitungen für neue Tagebaue gefordert. "Es wird kaum zu vermitteln sein, dass in Berlin eine Kommission den Zeitplan für den Kohleausstieg neu justiert, während zeitgleich mit dem Hambacher Wald ein Symbol für eine Zukunft ohne Braunkohle zerstört wird", heißt es in einem Brief an die Vorsitzenden der Kohlekommission. RWE versuche, "beschleunigt und ohne energiepolitische Erfordernis unumkehrbare Fakten zu schaffen".

Der Stromkonzern selber bestreitet das - und hat seinerseits einen Brief geschrieben. An einer Rodung führe kein Weg vorbei, schreibt RWE-Chef Rolf Martin Schmitz an die Vorsitzenden. Dies sei "eine notwendige Voraussetzung, um die Gewinnung von Braunkohle für eine sichere und preisgünstige Energieversorgung ohne Betriebsstillstände zu garantieren".

Nächsten Donnerstag tritt die Kommission wieder zusammen, zum ersten Mal nach der Sommerpause. Geschehen allerdings ist bisher wenig. Zwar sind alle möglichen Fachleute zu Wort gekommen. Doch bis heute gibt es noch keinen Plan für die weitere Arbeit des Gremiums. Dabei sollen schon in zwei Monaten erste Ergebnisse vorliegen. Bis dahin, so will es der Einsetzungsbeschluss für die Kommission, soll sie ihre Empfehlungen rund um die "soziale und strukturpolitische Entwicklung der Braunkohleregionen" vorlegen. Bis Ende November soll sie klären, wie eine rasche Abschaltung von Kohlekraftwerken helfen könnte, dem deutschen Klimaziel für 2020 näherzukommen. Die Sache eilt.

Auch deshalb quellen die Briefkästen der Vorsitzenden - neben den ehemaligen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck (SPD) und Stanislaw Tillich (CDU) sind das der Bahn-Vorstand Ronald Pofalla und die Berliner Wissenschaftlerin Barbara Praetorius - derzeit über. Am Montag kam Post auch von den Wirtschaftsministern sechs betroffener Bundesländer. Vor Festlegungen zum Kohleausstieg brauche es einen "Stresstest" für die Sicherheit der Stromversorgung, fordert eine Phalanx aus FDP- und SPD-Ministern. "Dies ist aus unserer Sicht nur unzureichend geschehen." Organisiert wurde auch dieser Widerstand in Nordrhein-Westfalen: von Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart, FDP.

Im Hambacher Forst nehmen Anwohner derweil die Vorarbeiten für die Rodung wahr. Damit rücke eine Eskalation näher, sagt Andreas Büttgen, Sprecher einer örtlichen Bürgerinitiative. "Vor dieser Situation, wenn hier gerodet wird, habe ich richtig Angst."