AfD-Jungpolitiker Kevin Dorow, der eigentlich aus der Partei ausgeschlossen werden sollte, darf nun doch bleiben. Der AfD-Bundesvorstand entschied nach Anhörung des Chefs der AfD-Nachwuchsorganisation Generation Deutschland, Jean-Pascal Hohm, das Ausschlussverfahren gegen Dorow zurückzuziehen. Im Gegenzug verzichtet er für zwei Jahre auf alle Parteiämter, es geht um einen Sitz im Landesvorstand der Partei in Schleswig-Holstein und im Bundesvorstand der Generation Deutschland. Dorow war im November in den Vorstand der neu gegründeten AfD-Parteijugend gewählt worden. Er hatte dort gesagt: „Wie es Björn Höcke vor wenigen Monaten rezitiert hat, Jugend muss durch Jugend geführt werden, und dieses Prinzip muss unser Leitstern sein“, „Jugend wird durch Jugend geführt“ galt auch als Prinzip der Hitlerjugend, die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein.