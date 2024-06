In der Debatte um die Rücktrittsforderung verliert die Präsidentin der Berliner Technischen Universität (TU), Geraldine Rauch, ihren Sitz im Zukunftsrat von Kanzler Olaf Scholz (SPD). Mit Blick auf die nach zwei Jahren anstehende Neuberufung der Mitglieder habe Scholz entschieden, Rauch nicht wieder zu berufen, sagte Vize-Regierungssprecherin Christiane Hoffmann. Die Vorwürfe gegen sie seien schwerwiegend und nicht ausgeräumt worden, so die Begründung. Rauch hatte mit Likes für antisemitische Postings zum Gaza-Krieg auf der Online-Plattform X einen Eklat ausgelöst. 13 Senatoren des Akademischen Senats der TU hatten sich daraufhin in einem internen Verfahren der Universität für einen Rücktritt von Rauch ausgesprochen, zwölf dagegen. Rauch will allerdings im Amt bleiben.