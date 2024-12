„Ja, wir haben schmerzhafte Entscheidungen treffen müssen in allen Bereichen“, sagte Wegner. Niemand habe sich das leicht gemacht. „Wir würden auch sehr gerne auf Einsparungen verzichten. Doch die Zeiten haben sich geändert, und Berlin braucht jetzt verantwortungsvolles Handeln.“ Betroffen von den Einsparungen sind Kultur und Hochschulen genauso wie Verkehr und Klimaschutz. Geplant sind auch höhere Einnahmen: Mehr Geld in den Haushalt spülen sollen unter anderem die Erhöhung der Vergnügungssteuer, der Zweitwohnungssteuer und der Übernachtungssteuer. Das jährliche Haushaltsvolumen in Berlin war in den vergangenen Jahren stark auf zuletzt um die 40 Milliarden Euro gewachsen, 2016 waren es noch rund 26 Milliarden Euro.