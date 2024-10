Nach monatelanger Verzögerung beginnt Italien mit der umstrittenen Überführung von Migranten in Aufnahmezentren im Nicht-EU-Land Albanien. Die Ankunft einer ersten Gruppe von Migranten in den Lagern auf albanischem Boden werde am Mittwoch erwartet, teilte das italienische Innenministerium mit. Die 16 Männer aus Ägypten und Bangladesch hatten sich zuvor auf den Weg über das Mittelmeer nach Europa gemacht und wurden von den italienischen Behörden auf offener See an Bord genommen. In Albanien will Rom exterritorial ihre Asylanträge im Schnellverfahren prüfen. Wird ein Antrag negativ beschieden, werden die Menschen von Albanien aus abgeschoben. Ansonsten sollen sie nach Italien einreisen dürfen.