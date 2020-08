Von Jan Heidtmann

Detailansicht öffnen Ohne Maske, ohne Abstand: Demonstranten bei einer Kundgebung gegen Corona-Regeln am 1. August in Berlin. (Foto: Christian Mang/Reuters)

Das Verwaltungsgericht Berlin hatte sich dann doch Zeit gelassen. Erst um 13.07 Uhr ging am Freitag bei den Anwälten der Anti-Corona-Bewegung "Querdenken 711" der Beschluss der Richter ein. In der Streitsache "Michael Ballweg ./. Land Berlin" hatten sie entschieden, dass die Großveranstaltung des Stuttgarter IT-Unternehmers Ballweg am Samstag in Berlin stattfinden dürfe. Es war eine Niederlage für das Land Berlin, doch noch am Abend legte die Polizei Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht ein.

Dass es so oder so kein ruhiges Wochenende in Berlin werden wird - es war allen, die mit den geplanten Demonstrationen befasst sind, schon am Mittwoch klar. Da hatte die Versammlungsbehörde eine Großveranstaltung der Anti-Corona-Bewegung zwar untersagt. Im Hintergrund machten sich jedoch beide Seiten für ein turbulentes Wochenende bereit. Die Organisatoren von "Querdenken 711" hatten schließlich angekündigt, für ihre Demonstrationen bis vor das Bundesverfassungsgericht zu gehen: "Die Veranstaltungen finden statt." Über die sozialen Medien hatten sie zudem dazu aufgerufen, "1000 Versammlungen in Berlin anzumelden". Also waren bereits am Donnerstag einige Sympathisanten in der Stadt unterwegs, sie hatten Kisten unter ihren Armen, vollgepackt mit Formularen, die sie bei den Behörden abgeben wollten. 3000 Anmeldungen für Demonstrationen kamen so allein an einem Tag zusammen. Damit sollte das Verbot unterlaufen und die Verwaltung beschäftigt werden.

Noch problematischer als Tausende Corona-Gegner, die gegen den Infektionsschutz verstoßen, sind für die Sicherheitsbehörden jedoch die Gruppierungen, die sich im Sog von "Querdenken 711" bewegen. So haben AfD-Funktionäre dazu aufgerufen, am Wochenende in der Hauptstadt auf die Straße zu gehen, auch der Vegan-Koch Attila Hildmann, dazu die gesamte rechtsextreme Szene: die Identitäre Bewegung, NPD, Dritter Weg. Nach Angaben der Polizei wurden deren Anhänger auch in Spanien, Frankreich oder Belgien mobilisiert.

Am Mittwoch hatte der Präsident des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, noch gesagt, den Rechtsextremisten sei es nicht gelungen, die "Hoheit über das Demonstrationsgeschehen zu bekommen". Sein Dienst sehe zwar "eine große Anzahl von Menschen, die den unterschiedlichsten Verschwörungstheorien anhängen". Das sei aber alles im Bereich dessen, "was sich noch auf dem Boden des Grundgesetzes bewegt". Doch die Reaktionen bei Rechtsextremisten, Corona-Leugnern und Verschwörungstheoretikern auf das vorläufige Verbot der Versammlungen schockierten dann die Sicherheitsbehörden. In den sozialen Medien wurde zum "Sturm auf Berlin" aufgerufen, auch unter Einsatz von Waffen. "Es gibt eine ganz erhebliche Androhung von Gewalt", hatte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) bereits am Donnerstag gesagt.

Am Freitag dann warnte auch Berlins stellvertretender Polizeipräsident Marco Langner vor einigen erheblich aggressiven Demonstranten: "Diese offen formulierte Gewaltbereitschaft gegen den Staat stellt für uns eine neue Dimension dar." Die demonstrationserfahrene Polizei in Berlin sei jedoch bereit, an diesem Wochenende bei allen Szenarien weiterhin für Sicherheit zu sorgen: 3000 Beamte auch aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei stünden bereit. Dazu schweres Gerät, wie Wasserwerfer und massive Absperrgitter in einer Gesamtlänge von neun Kilometern. Einige davon waren bereits am Donnerstag im Tiergarten verteilt worden. Der Park grenzt an die Straße des 17. Juni, wo der größte Teil der Veranstaltungen stattfinden soll.

Der Bezirk, in dem sich dieses Wochenende vor allem abspielen wird, heißt Mitte, knapp 400 000 Einwohner, also eine mittlere Großstadt, mitsamt Reichstag, Brandenburger Tor und Alexanderplatz. Anders gesagt: Die meisten politischen Großdemonstrationen in Berlin laufen hier auf, Klimaschützer, wütende Landwirte und Corona-Gegner. Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel von den Grünen macht das etwas müde. Das Recht zu protestieren sei zwar ein hohes Gut. "Dennoch würde ich nach den bisherigen Erfahrungen ein Verbot begrüßen", sagt er. Schließlich hätte "Querdenken 711" hier schon mal am 1. August demonstriert. Von Dassel geht es dabei vor allem um die ganz praktischen Folgen: "Es gibt das Versammlungsrecht. Es gibt aber auch das Grünanlagengesetz."