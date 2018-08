17. August 2018, 18:50 Uhr Umstrittene Abschiebung "Alles richtig gemacht"

Im Fall Sami A. hatte NRW-Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) scharfe Kritik an Innenminister Horst Seehofer geübt. Das Ministerium hat das aber zurückgewiesen: "Operativ konnten wir nichts tun". An seiner Informationspolitik mit den Gerichten hält Stamp fest.

Von Christian Wernicke , Berlin/Düsseldorf

Mit wenigen Worten weist das Bundesinnenministerium den Vorwurf zurück. "Operativ konnten wir nichts tun", sagt eine Sprecherin von Minister Horst Seehofer (CSU) am Freitag, als sie auf die heftige Kritik aus Düsseldorf angesprochen wird. In Fragen der Abschiebung sei ihr Ministerium nicht zuständig, dies sei Sache der Länder.

Nordrhein-Westfalens Integrationsminister Joachim Stamp hatte sich am Donnerstag in Düsseldorf beklagt. "Ich bin persönlich da sehr enttäuscht", sagte Stamp. Die Bundesregierung habe sein Ministerium im Stich gelassen beim Versuch, per "diplomatischer Note" den Gerichten nachzuweisen, dass dem Islamisten Sami A. in dessen Heimat Tunesien keine Folter drohe. Solche Hilfe habe ihm Seehofer persönlich zugesagt. "Warum ruft nicht ein Bundesinnenminister mal bei seinem Kollegen in Tunesien an und macht das tatsächlich zur Chefsache?"

Am Mittwoch hatte das Oberverwaltungsgericht Münster Stamp bescheinigt, die von ihm orchestrierte Abschiebung des 42-jährigen Sami A. im Juli sei "offensichtlich rechtswidrig" gewesen. Zurücktreten will der Liberale deshalb jedoch nicht. In der gut einstündigen Pressekonferenz räumte der Flüchtlingsminister nur einen, eher kleinen Patzer ein: Dass er, als er von dem vom Verwaltungsgericht Gelsenkirchen verhängten Abschiebeverbot erfuhr und der Jet mit Sami A. noch im Anflug auf Tunesien war, keinerlei Versuche zur Rücksprache mit dem Bundesinnenministerium unternahm - "das ist ein Fehler gewesen". Weit weniger schuldbewusst zeigte sich der Minister in der Frage, die den nordrhein-westfälischen Richterstand empört: Den spärlichen Informationsfluss seines Ministeriums an das zuständige Gericht über den längst geplanten Abschiebeflug hält Stamp bis heute für gerechtfertigt: Da habe er "alles richtig gemacht". Das Gericht fühlt sich "ausgetrickst", weil die Behörden auf Nachfrage zwar informiert hatten, ein für den Abend des 12. Juli geplanter Flug sei storniert worden - von dem nur neun Stunden später gebuchten Flug am Morgen des 13. Julis erwähnten die Ministerialbürokraten jedoch nichts.

NRW-Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) übte auch scharfe Kritik an Bundesinnenminister Horst Seehofer. Dieser habe ihm in einem persönlichen Gespräch Hilfe zugesagt. (Foto: Christophe Gateau / dpa)

Stamp dreht den Spieß nun um. Der Minister argumentiert, das Gericht hätte "wissen müssen, dass es jederzeit mit der Abschiebung losgehen kann". Zum Beweis legte Stamp einige E-Mails der Behörden vor, aus denen hervorgeht, dass die achte Kammer des Verwaltungsgerichts bereits am 4. Juli von der Ausländerbehörde von der Stornierung des Flugs am 12. Juli erfahren hatte. Den Einwand, dass das Abschiebeverbot acht Tage später vor einer anderen Kammer (7a) verhängt wurde, übergeht Stamp.

Auf Anfrage der SZ gab sich ein Sprecher des VG Gelsenkirchen verwundert. Die E-Mails zeigten vor allem, dass keine der beiden mit Sami A. befassten Kammern je über den wahren Flugtermin informiert worden seien. Den Richtern sei bewusst gewesen, dass es zwischen Gericht und Behörden "keine Stillhalte-Zusage" gab. "Genau deshalb haben wir ja immer wieder nachgebohrt", sagt Gerichtssprecher Klaus Weisel, "aber der Flug vom 13. Juli wurde nie erwähnt."

Innenministerium Fünf Ausländer sind 2018 rechtswidrig von deutschen Behörden abgeschoben worden.

Die E-Mails legen sogar nahe, dass die Behörden falsche Versprechen abgaben. Am 6. Juli informierte ein Mitarbeiter des Ausländeramts Bochum das Ministerium, das Gericht bitte "um Mitteilung, wenn kurzfristig ein Flugtermin feststehen sollte. Dies habe ich zugesagt." Dazu kam es nie. Denn am 10. Juli wies das Ministerium das Bochumer Amt an, aufgrund des "sicherheitsstrategischen Stellenwerts" des Falls gegenüber dem Gericht den Termin zu verschweigen.

Kanzlerin Angela Merkel distanzierte sich am Freitag von ihrem CDU-Parteifreund Herbert Reul. Der NRW-Innenminister hatte gesagt, Gerichtsurteile sollten mehr "dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen." Merkel erwiderte, für sie gelte, "dass die Entscheidungen von unabhängigen Gerichten zu akzeptieren sind, dass wir sie umsetzen müssen". Reul selbst bedauerte am Freitag seine Bemerkung.