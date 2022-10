SPD-Chef Lars Klingbeil hat Fehleinschätzungen seiner Partei in der Russland-Politik der letzten Jahrzehnte eingestanden. "Auf der Suche nach Gemeinsamkeiten haben wir oft das Trennende übersehen", sagte Klingbeil am Dienstagabend bei einer Diskussionsveranstaltung seiner Partei in Berlin. Die SPD habe nach Ende des Kalten Krieges geglaubt, die Beziehungen zu Russland würden immer besser werden. "Dadurch sind blinde Flecken in unserem Umgang mit Russland entstanden. Und das hat zu Fehlern im Umgang mit Russland geführt." Die Aussage, Sicherheit und Stabilität in Europa gebe es nur mit und nicht gegen Russland, habe keinen Bestand mehr, so Klingbeil. Heute gehe es darum, "Sicherheit vor Russland zu organisieren".