Detailansicht öffnen Der Verlierer tritt ab: Mike Mohring will Anfang März als Chef der CDU-Landtagsfraktion und der Landespartei zurücktreten. (Foto: Karina Hessland/imago images)

Die politische Krise in Thüringen hat nicht nur die Landes-CDU in eine fatale Sackgasse geführt. Spätestens seit dem Wochenende ist sie auch zu einem herausgehobenen Thema im parteiinternen Wettbewerb um den CDU-Bundesvorsitz geworden. Nachdem es noch am Freitagabend hieß, Linke, SPD und Grüne hätten in Erfurt gemeinsam mit Vertretern der CDU-Fraktion einen Kompromiss gefunden, meldeten sich binnen kurzer Zeit zwei der potenziellen Anwärter auf die Nachfolge Annegret Kramp-Karrenbauers mit deutlichen Nein-Rufen zu Wort.

Als Erster äußerte sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Auf Twitter schrieb er nicht nur, dass er die Vereinbarung ablehne, sondern fügte hinzu, dass die Union in einer Vertrauenskrise stecke und die jüngsten Wendungen weiteres Vertrauen kosten würden: "Es geht jetzt um die Substanz unserer Partei - nicht nur in Thüringen." Die CDU habe Verantwortung, "aber eben auch Verantwortung für ihre eigene Zukunft und Glaubwürdigkeit".

Nur wenig später meldete sich der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz zu Wort. Er betonte, ebenfalls auf Twitter, dass die Entscheidung der Thüringer CDU die Glaubwürdigkeit der Christdemokraten im ganzen Land beschädige. Merz fügte hinzu, die Landespartei hätte sich von Anfang an "niemals auf den verächtlichen Umgang mit unserer Demokratie durch die AfD einlassen dürfen".

Ob beide offensiv punkten wollten oder vom Gefühl getrieben waren, sich in der Krise äußern zu müssen, blieb offen. Im Ergebnis aber dürften die meisten in der CDU die Äußerungen als Profilierungsversuche zweier möglicher Kandidaten gelesen haben. Und das direkt vor den an diesem Montag anstehenden CDU-Gremiensitzungen, in denen die Noch-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer den Fahrplan für die Bestimmung ihrer Nachfolge vorlegen möchte. Ihr wäre es sicher lieber gewesen, hätte die Krise in Thüringen nicht auch darauf noch einen Schatten geworfen. Mit dem Wochenende aber wird das nicht mehr zu verhindern sein.

Zumal sich nach Spahn und Merz auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak gezwungen sah, für die Gesamtpartei mit einem klaren Nein auf den Thüringer Kompromiss zu antworten. Er wiederholte das Diktum der Parteispitze, dass jede Kooperation mit der Linkspartei um Ex-Ministerpräsident Ramelow ein Verstoß gegen Parteitagsbeschlüsse bleibe. Ziemiak räumte ein, dass auf allen Seiten Fehler gemacht worden seien. Außerdem betonte er, dass die Linke mit der AfD nicht zu vergleichen sei. Trotzdem blieb er kompromisslos bei der Position, dass für die CDU Deutschlands "eine Koalition oder eine andere Zusammenarbeit" nicht möglich sei.

Dabei hatte es zunächst so ausgesehen, als sei ein Weg gefunden aus der voltenreichen Thüringer Regierungskrise. Nach neunstündiger Sitzung waren die Spitzen von Rot-Rot-Grün und die vier Unterhändler der CDU vor die Journalisten getreten und hatten eine mögliche Lösung skizziert. Demnach soll am 4. März zunächst der Ministerpräsidentenkandidat Bodo Ramelow gewählt werden; erst im kommenden Jahr würden Neuwahlen zum Landtag folgen. Ergo: Liefern die Thüringer Christdemokraten - freilich ohne offizielle Vereinbarung - die vier fehlenden Stimmen, bekommen sie dafür etwas mehr Zeit, um das desaströse Umfragetief, in dem sie derzeit stecken, möglichst hinter sich zu lassen.

Bis zu diesem Neuwahltermin im April 2021 wollen die Parteien - falls der Plan trotz aller Berliner Interventionen halten sollte - gemeinsam einen neuen Haushalt aufstellen und projektbasiert zusammenarbeiten. Als Grundlage dafür habe man einen sogenannten Stabilitätsmechanismus vereinbart, der unter anderem ausschließen soll, dass die AfD bei der Umsetzung politischer Ziele zur Mehrheitsbeschafferin wird. Die CDU verstehe sich als "konstruktive Opposition" in einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung, sagte der stellvertretende Landeschef Mario Voigt unter sorgsamer Vermeidung der Worte "Duldung" oder "Tolerierung". Voigt: "Die Beschlusslage unserer Partei ist uns bewusst. Aber wir sind als Demokraten aufgerufen, für stabile Verhältnisse zu sorgen."

Doch stabil erschienen die Verhältnisse gerade mal für eine Nacht. Am Samstag meldeten sich die Thüringer CDU-Fraktionäre mit einem Lehrstück in Rabulistik zurück. Man wolle Bodo Ramelow "nicht aktiv" mitwählen, aber nehme das Verhandlungsergebnis "mehrheitlich zustimmend" zur Kenntnis, hieß es in einer Erklärung. Eine Sprachregelung, die nichts zusagt, nichts ausschließt, aber Rot-Rot-Grün provozieren musste. Dann erreichte der Berliner Sturm der Entrüstung Erfurt, und einer drehte sich daraufhin heftig: Mike Mohring.

Mohring geht - er habe zugesagt, "Rot-Rot-Grün in Thüringen zu beenden und nicht zu verlängern"

Der Thüringer Noch-CDU-Chef kündigte an, am 2. März nicht nur den Fraktionsvorsitz abzugeben, sondern auch als Landeschef abzutreten - früher als geplant. Bemerkenswerter als der Fakt war Mohrings Begründung: Es sei der von den Fraktionskollegen ausgehandelte Kompromiss, der ihn zu diesem Schritt zwinge. "Ich bin mit dem klaren Versprechen angetreten, Rot-Rot-Grün in Thüringen zu beenden und nicht zu verlängern", sagte Mohring der Bild am Sonntag. Dabei hatte er noch am vergangenen Mittwoch auf den Fluren des Landtages Kritik am Unvereinbarkeitsbeschluss seiner Partei geübt, dieser sei "nicht vereinbar mit der Lebensrealität" in Thüringen: "Ich plädiere dafür, dass man den Landesverbänden zutraut, den Beschluss so auszulegen, dass politische Handlungsfähigkeit besteht." Nun scheint Mohring zumindest diese Meinungsverschiedenheit mit Berlin ausgeräumt zu haben. Und das gerade rechtzeitig für einen Termin in der kommenden Woche: Zum Politischen Aschermittwoch hat er in seine Heimatstadt Apolda geladen. Ehrengast: Friedrich Merz.