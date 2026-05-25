Nach einem Vorstoß von Schleswig-Holsteins früherem Ministerpräsidenten Torsten Albig diskutiert die SPD über den Umgang mit der AfD. Albig hatte seiner Partei in einem Zeitungsinterview geraten, sich auch auf von der AfD tolerierte Minderheitsregierungen einzulassen. Die Kritik aus Reihen der SPD kam prompt. Eine Zusammenarbeit jeglicher Form schließen Sozialdemokraten verschiedener Landesverbände aus. Der frühere Bundeskanzler Olaf Scholz rief erneut dazu auf, die Brandmauer zur AfD beizubehalten. „Mit der AfD ist kein Staat zu machen“, sagte Scholz in einem Video, das auf seinen Konten in sozialen Netzwerken verbreitet wurde. „Ganz sicher kein demokratischer Staat im Sinne unseres Grundgesetzes.“