Fünf Bundesländer wählen 2026 neue Parlamente. Im März sind die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an der Reihe. Im Herbst folgen die in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und die Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Die politischen Kräfteverhältnisse werden sich in allen fünf Ländern voraussichtlich stark verschieben. Vor allem AfD und Linke gewinnen in aktuellen Umfragen dazu, während die Wahlsieger von 2021 mit Verlusten rechnen müssen.