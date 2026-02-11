Zum Hauptinhalt springen

LandtagswahlenGrüne und SPD holen auf – AfD und Linke gewinnen am stärksten

Lesezeit: 3 Min.

Der Vorsprung der CDU vor den Grünen in Baden-Württemberg ist zuletzt geschrumpft. Sollte sich dieser Trend bis zur Wahl fortsetzen, könnte es knapp werden.
(Foto: Imago/Collage: SZ-Grafik/muj)

2026 wird in fünf Bundesländern ein neues Parlament gewählt – und überall werden sich die politischen Kräfteverhältnisse voraussichtlich stark verschieben. Ein Überblick über die aktuellen Umfragen.

Von Vivien Götz, Sören Müller-Hansen

Fünf Bundesländer wählen 2026 neue Parlamente. Im März sind die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an der Reihe. Im Herbst folgen die in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und die Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Die politischen Kräfteverhältnisse werden sich in allen fünf Ländern voraussichtlich stark verschieben. Vor allem AfD und Linke gewinnen in aktuellen Umfragen dazu, während die Wahlsieger von 2021 mit Verlusten rechnen müssen.

