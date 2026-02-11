Fünf Bundesländer wählen 2026 neue Parlamente. Im März sind die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an der Reihe. Im Herbst folgen die in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und die Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Die politischen Kräfteverhältnisse werden sich in allen fünf Ländern voraussichtlich stark verschieben. Vor allem AfD und Linke gewinnen in aktuellen Umfragen dazu, während die Wahlsieger von 2021 mit Verlusten rechnen müssen.
LandtagswahlenGrüne und SPD holen auf – AfD und Linke gewinnen am stärksten
Lesezeit: 3 Min.
2026 wird in fünf Bundesländern ein neues Parlament gewählt – und überall werden sich die politischen Kräfteverhältnisse voraussichtlich stark verschieben. Ein Überblick über die aktuellen Umfragen.
Wahl-O-Mat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg ist online
Welche Partei vertritt Ihre Interessen? Der Wahl-O-Mat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg soll bei der Entscheidung helfen, wo Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz setzen.
