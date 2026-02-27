Zum Hauptinhalt springen

Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-PfalzDie CDU wird plötzlich nervös

Lesezeit: 3 Min.

Die CDU-Politiker Manuel Hagel (li.) und Gordon Schnieder (re.) wollen Ministerpräsident in ihrem jeweiligen Bundesland werden. Bis vor Kurzem standen die Chancen auch nicht schlecht.
Die CDU-Politiker Manuel Hagel (li.) und Gordon Schnieder (re.) wollen Ministerpräsident in ihrem jeweiligen Bundesland werden. Bis vor Kurzem standen die Chancen auch nicht schlecht. (Foto: Frank Hoermann/IMAGO/Sven Simon)

Umfragen zeigen, dass der Vorsprung der Christdemokraten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schwindet. Beide Landtagswahlen dürften zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen werden.

Von Roland Muschel und Kathrin Wiesel-Lancé, Stuttgart/Frankfurt

Noch in der vergangenen Woche strotzte die CDU vor Selbstbewusstsein. Bei einem Auftritt in Trier rief sich der CDU-Bundesvorsitzende und Kanzler Friedrich Merz nicht nur vorzeitig als Kanzlerkandidat für die nächste Bundestagswahl aus. Sondern auch noch den CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 22. März, Gordon Schnieder, als den nächsten Ministerpräsidenten in Mainz. Zwei Tage später, auf dem CDU-Bundesparteitag in Stuttgart, gab sich der Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März, Manuel Hagel, ebenfalls sehr siegesgewiss: „Wir müssen diese Wahlen nicht nur gewinnen, wir werden diese Wahlen auch gewinnen.“

