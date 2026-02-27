Noch in der vergangenen Woche strotzte die CDU vor Selbstbewusstsein. Bei einem Auftritt in Trier rief sich der CDU-Bundesvorsitzende und Kanzler Friedrich Merz nicht nur vorzeitig als Kanzlerkandidat für die nächste Bundestagswahl aus. Sondern auch noch den CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 22. März, Gordon Schnieder, als den nächsten Ministerpräsidenten in Mainz. Zwei Tage später, auf dem CDU-Bundesparteitag in Stuttgart, gab sich der Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März, Manuel Hagel, ebenfalls sehr siegesgewiss: „Wir müssen diese Wahlen nicht nur gewinnen, wir werden diese Wahlen auch gewinnen.“
Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-PfalzDie CDU wird plötzlich nervös
Lesezeit: 3 Min.
Umfragen zeigen, dass der Vorsprung der Christdemokraten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schwindet. Beide Landtagswahlen dürften zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen werden.
Von Roland Muschel und Kathrin Wiesel-Lancé, Stuttgart/Frankfurt
Baden-Württemberg:„Ihr sagt, ich schaffe das nicht? Das wollen wir doch mal sehen!“
15 Jahre war Baden-Württemberg grünes Ausnahmeland. Die CDU will diese Ära jetzt beenden. Gar nicht so einfach, wenn man es mit dem talentierten Cem Özdemir zu tun hat - der den Traum von den Grünen als Volkspartei noch nicht aufgegeben hat.
Lesen Sie mehr zum Thema