Die Zustimmungsrate für US-Präsident Donald Trump ist auf den niedrigsten Stand seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus gesunken. Dies ergibt eine Reuters/Ipsos-Umfrage. Nach der Erhebung bewerteten 42 Prozent der Befragten Trumps Amtsführung positiv. Vor drei Wochen waren es noch 43 Prozent. Nach seiner Amtseinführung am 20. Januar hatte die Zustimmungsrate bei 47 Prozent gelegen. Etwa 59 Prozent der Befragten gaben an, dass Amerika in der Welt an Glaubwürdigkeit verliere. Drei Viertel der Befragten sagten, Trump solle nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren. Trump selbst liebäugelt damit, obwohl die US-Verfassung dies verbietet.