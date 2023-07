Eine Mehrheit der Deutschen befürwortet einer Umfrage zufolge das individuelle Recht auf Asyl und lehnt Forderungen nach seiner Abschaffung ab. Wie eine am Dienstag veröffentlichte Befragung im Auftrag des Stern ergab, wollen fast zwei Drittel (64 Prozent) der Deutschen, dass politisch Verfolgte weiter individuell Schutz in der EU beantragen können. Nur 32 Prozent unterstützen demnach den Vorschlag des CDU-Politikers Thorsten Frei, dies abzuschaffen und durch Kontingente in der EU zu ersetzen. Freis Vorschlag war auch in anderen Parteien und Verbänden auf Widerstand gestoßen. Der Umfrage zufolge lehnen auch Anhänger und Anhängerinnen von CDU und CSU den Vorschlag mehrheitlich (56 Prozent) ab. Sehr deutlich ist den Angaben zufolge die Ablehnung bei Sympathisanten der Grünen (88 Prozent), der FDP (84 Prozent) und der SPD (76 Prozent). Nur bei Anhängern der AfD befürworte eine Mehrheit von 56 Prozent die Abschaffung des individuellen Rechts auf Asyl in der EU. Das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa hat im Auftrag der RTL-Gruppe nach deren Angaben in der vergangenen Woche 1.001 Menschen befragt.