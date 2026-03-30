Knapp sechs Monate vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus bleibt die CDU mit ihrem Regierungschef Kai Wegner einer neuen Umfrage zufolge vorn. Die Christdemokraten kommen in der repräsentativen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Tagesspiegel auf 23 Prozent. Dahinter liegen vier Parteien nahezu gleich auf: SPD, Linke und AfD kommen auf 16 Prozent, die Grünen auf 15 Prozent. BSW (4) und FDP (3) würden den Einzug ins Abgeordnetenhaus verpassen. Das seit 2023 regierende Bündnis aus CDU und SPD hätte nach diesen Zahlen keine Mehrheit mehr. Realistisch sind demnach zwei Koalitionsoptionen unter Beteiligung von jeweils drei Parteien: ein Bündnis aus CDU, SPD und Grünen unter Führung der Union oder eine Neuauflage der bis 2023 regierenden Koalition aus SPD, Linken und Grünen.