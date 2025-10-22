Studierende aus Deutschland zieht es beim Austausch mit Hochschulen im Ausland am häufigsten nach Spanien. Das ist das Ergebnis eines Datenchecks des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh. Für den Check hat das CHE die Aussagen von mehr als 1800 Fachbereichen an insgesamt 231 deutschen Hochschulen ausgewertet. Zwischen 2022 und 2024 gab es 198 Nennungen für Spanien als Zielland, 182 für die USA und 181 für Frankreich. Das Interesse an Spanien deckt sich mit Statistiken aus dem Erasmus-Programm der Europäischen Union, das den Studierendenaustausch fördert. Hier hatten sich im Jahr 2023 mehr als 7500 deutsche Studierende für einen Gastaufenthalt in Spanien entschieden. Auf den weiteren Plätzen folgen Frankreich (5700), Italien (4400) und Schweden (2600).