Laut einer Umfrage unter Eltern schulpflichtiger Kinder ist der Medienkonsum der eigenen Kinder die allergrößte Sorge. 54 Prozent der Befragten haben außerdem Angst vor einer weiteren Verschärfung der weltpolitischen Lage, ein Viertel vor der Klimakrise, ein gutes Drittel der Eltern ist wegen der eigenen Finanzlage beunruhigt. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung, die die Körber-Stiftung veröffentlicht hat.Für die Umfrage befragte das Meinungsforschungsinstitut Forsa 1006 Eltern von Schulkindern zwischen 12 und 18 Jahren. Insgesamt fühlen sich demnach 79 Prozent aller Eltern im Alltag belastet, knapp jedes dritte Elternteil stark. Über 70 Prozent sprechen von belasteten Kindern, als größten Stressfaktor nennen 57 Prozent der Befragten den Leistungsdruck in der Schule. Die Ergebnisse der Umfrage sind vor dem Hintergrund zu betrachten, dass viele Eltern ihre Kinder vor dem 14. Lebensjahr mit Smartphones ausstatten, zunehmend sogar schon im Grundschulalter.