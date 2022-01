Erstmals seit der Bundestagswahl liegen CDU und CSU im RTL/ntv- Trendbarometer wieder gleichauf mit der SPD. Laut der am Dienstag veröffentlichten Forsa-Umfrage legt die Union auf 25 Prozent (plus eins) zu, während die SPD leicht auf 25 Prozent verliert (minus eins). Die Grünen gewinnen einen Prozentpunkt dazu und kommen auf 17 Prozent. Die FDP landet bei zehn, die AfD bei neun und die Linken bei fünf Prozent. In der sogenannten Kanzlerfrage liegt der designierte CDU-Chef Friedrich Merz (18 Prozent) allerdings klar hinter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, 49 Prozent).