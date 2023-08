Ein Overheadprojektor ist nicht mehr ganz Stand der Technik, aber in sehr vielen Schulen noch im Einsatz.

Die technische Ausstattung der Schulen in Deutschland lässt nach Einschätzung der betroffenen Schülerinnen und Schüler trotz Milliarden-Investitionen durch den "Digitalpakt Schule" mehr als zu wünschen übrig. In einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom bezeichneten 87 Prozent der befragten Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren ein schlechtes oder fehlendes WLAN als dringlichstes Problem ihrer Schule - deutlich vor dem Lehrermangel mit 59 Prozent. Weiterhin beklagen sich die Schülerinnen und Schüler über eine "schlechte technische Ausstattung" (Foto: imago). Diese wurde von mehr als der Hälfte der Befragten (56 Prozent) als eines der dringlichsten Probleme an ihrer Schule genannt. Auch sagte eine breite Mehrheit, dass sie durch den Einsatz digitaler Bildungsmedien wie Lernplattformen motivierter sei (74 Prozent). 42 Prozent kritisierten allerdings, dass ihre Lehrkräfte nicht wüssten, wie sie diese Medien sinnvoll im Unterricht einsetzen könnten.