Rund dreieinhalb Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen liegen CDU und SPD laut einer Meinungsumfrage gleichauf. Wenn an diesem Sonntag Wahlen wären, kämen beide Parteien auf 28 Prozent, so eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap. Im Vergleich zum NRW-Trend drei Monate zuvor konnte sich demnach die CDU um sechs Prozentpunkte deutlich verbessern, während die SPD drei Prozentpunkte an Zustimmung verlor. Als drittstärkste Kraft folgten die Grünen mit unverändert 17 Prozent. Die FDP bleibe mit 10 Prozent zweistellig, büße aber seit Oktober 3 Prozentpunkte ein. Die AfD kann sich leicht verbessern auf 8 Prozent, die Linke bleibt bei 3 Prozent.