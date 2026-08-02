Die große Mehrheit der Japaner lehnt laut einer aktuellen Umfrage auch weiterhin Herstellung, Besitz und Stationierung von Atomwaffen im Land ab. 76 Prozent der Bevölkerung sprachen sich für die Beibehaltung dieser drei sogenannten nicht-nuklearen Prinzipien des Landes aus, wie aus einer am Sonntag veröffentlichten landesweiten Umfrage hervorgeht. Zudem lehnen 77 Prozent der Befragten auch eine nukleare Teilhabe durch die Stationierung von Atomwaffen der USA in Japan ab, heißt es weiter. Grundlage ist demnach eine Befragung von 3 000 Personen im Juni und Juli durch die Japan Association for Public Opinion Research. Der Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki jährt sich am 6. und 9. August.