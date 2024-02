Junge Menschen in Deutschland haben laut einer Umfrage mehr Vertrauen in die Demokratie als in anderen europäischen Ländern. 59 Prozent der Befragten zwischen 18 und 30 Jahren bekundeten Vertrauen in die Demokratie, wie die am Dienstag veröffentlichte Umfrage "Perspektiven junger Erwachsener auf die Herausforderungen unserer Zeit" des niederländischen Meinungsforschungsinstitut Glocalities im Auftrag der Bertelsmann Stiftung ergab. Von den jungen Leuten in neun anderen Ländern sagten dies im Durchschnitt 50 Prozent. Auch beim Vertrauen in die Europäische Union lag die jüngere Generation in der Bundesrepublik mit 62 Prozent fünf Prozentpunkte vor ihren Altersgenossen in den anderen Staaten. Die Jugendexpertin der Bertelsmann Stiftung, Regina von Görtz, bewertete das grundsätzliche Vertrauen der jungen Deutschen in Demokratie und EU mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen zum Europaparlament im Juni und zu drei Landtagen im September als "gute Nachricht". Das sollte nicht verspielt werden.