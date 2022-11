Angesichts von Energiekrise, Inflation und Ukraine-Krieg ist das Zutrauen der Menschen in Deutschland und den USA in die Demokratie gesunken. In beiden Ländern sei nur gut die Hälfte der Menschen damit zufrieden, wie in ihrem Land die Demokratie funktioniere, erklärte die Bertelsmann-Stiftung am Mittwoch mit Verweis auf eine aktuelle Umfrage. So äußerten sich in Deutschland 54 Prozent der Befragten positiv über das Funktionieren der Demokratie. Lediglich 47 Prozent der Befragten in Deutschland trauen der Bundesregierung zu, die drängendsten Probleme anzugehen. Ähnlich ist der Trend in den USA, wo 55 Prozent der Befragten angaben, dass bei ihnen das demokratische System intakt sei. Weniger als jeder zweite US-Bürger (49 Prozent) äußerte sich zufrieden mit der Arbeit ihrer Regierung. Das Fundament der Demokratie sei in Deutschland und den USA noch immer stark, angesichts der gegenwärtigen Belastungen seien jedoch erste Risse zu sehen.