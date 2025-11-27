Knapp zwei Drittel der Deutschen (64,6 Prozent) rechnen einer Umfrage zufolge mit einer schlechten Versorgung im Pflegefall. Nur rund jede und jeder Zehnte (10,2 Prozent) erwartet eine gute Pflege, wie eine Online-Umfrage im Auftrag des Sozialverbands Deutschland (SoVD) ergab. 25,2 Prozent zeigten sich unentschieden. Die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier wertete das Ergebnis als Zeichen für einen „massiven Vertrauensverlust gegenüber der Pflegepolitik“. Jahrelang seien notwendige Reformen „verschleppt“ und immer neue Sparvorgaben diskutiert worden. „Das hat Spuren hinterlassen“, sagte sie und mahnte dringende Reformen an. Knapp 80 Prozent der Bürger halten die aktuellen staatlichen Unterstützungsangebote laut Umfrage für unzureichend. Nur gut zehn Prozent fänden sie ausreichend und noch einmal zehn Prozent seien unentschlossen.