Mehr als die Hälfte der erwerbstätigen oder arbeitssuchenden Eltern klagt laut einer repräsentativen Umfrage über Ausfälle in der Kinderbetreuung. Im Untersuchungszeitraum Herbst 2025 waren 54 Prozent der Befragten an einem oder mehreren Tagen von verkürzten Betreuungszeiten oder kurzfristigen Schließungen von Betreuungsstätten betroffen, wie die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Die Einschränkungen beträfen sowohl Kitas als auch Tageseltern oder den schulischen Ganztag. Laut Umfrage musste zudem fast ein Drittel der Eltern die eigene Erwerbstätigkeit reduzieren, um die Betreuungslücken zu schließen. Je nach Wohnort seien Eltern unterschiedlich stark betroffen gewesen. In Ostdeutschland bemängelten für den Untersuchungszeitraum etwa 21 Prozent kurzfristige Schließungen an mindestens einem Tag, in Westdeutschland 39 Prozent. Besonders häufig seien Eltern von kleinen Kindern im Alter unter drei Jahren oder zwischen drei und sechs Jahren betroffen.