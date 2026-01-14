Chinas Einfluss in der Welt wächst weiter – und daran wirkt die aktuelle US-Politik unter Präsident Trump aktiv mit. Das ist eine zentrale Erkenntnis aus einer neuen Studie des Thinktanks European Council on Foreign Relations (ECFR), die an diesem Donnerstag vorgestellt wird. Zugleich zeichnen die dafür erhobenen Umfrageergebnisse das Bild eines zutiefst verunsicherten Europas.
Internationale BeziehungenStarkes China, ängstliches Europa
Lesezeit: 3 Min.
Das Ansehen der USA schwindet, der Einfluss Chinas wächst: Eine neue Studie zeigt, wie sich die globalen Macht- und Vertrauensverhältnisse unter Trump verschieben. Europa steht dazwischen – als verstörter und verzagter Akteur.
Von Tobias Zick
China:„Wen tötest du?“, fragt die Mutter. „Japaner“, sagt das Kind
In einem Dorf in Yinan spielen chinesische Touristen den Krieg gegen den verhassten Nachbarn nach. Kinder knallen hier mit Spielzeugpistolen Japaner ab. Xi Jinping benutzt den Hass auf den äußeren Feind als zentralen Pfeiler der nationalen Identität.
