Zum Hauptinhalt springen

Internationale BeziehungenStarkes China, ängstliches Europa

Lesezeit: 3 Min.

Der Central Business District von Peking steht für Chinas Expansion. Im Hintergrund der „China Zun“, mit 528 Metern der höchste Wolkenkratzer der Stadt.
Der Central Business District von Peking steht für Chinas Expansion. Im Hintergrund der „China Zun“, mit 528 Metern der höchste Wolkenkratzer der Stadt. (Foto: JADE GAO/AFP)

Das Ansehen der USA schwindet, der Einfluss Chinas wächst: Eine neue Studie zeigt, wie sich die globalen Macht- und Vertrauensverhältnisse unter Trump verschieben. Europa steht dazwischen – als verstörter und verzagter Akteur.

Von Tobias Zick

Chinas Einfluss in der Welt wächst weiter – und daran wirkt die aktuelle US-Politik unter Präsident Trump aktiv mit. Das ist eine zentrale Erkenntnis aus einer neuen Studie des Thinktanks European Council on Foreign Relations (ECFR), die an diesem Donnerstag vorgestellt wird. Zugleich zeichnen die dafür erhobenen Umfrageergebnisse das Bild eines zutiefst verunsicherten Europas.

Zur SZ-Startseite

China
:„Wen tötest du?“, fragt die Mutter. „Japaner“, sagt das Kind

In einem Dorf in Yinan spielen chinesische Touristen den Krieg gegen den verhassten Nachbarn nach. Kinder knallen hier mit Spielzeugpistolen Japaner ab. Xi Jinping benutzt den Hass auf den äußeren Feind als zentralen Pfeiler der nationalen Identität.

SZ PlusVon Lea Sahay

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite