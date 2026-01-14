Chinas Einfluss in der Welt wächst weiter – und daran wirkt die aktuelle US-Politik unter Präsident Trump aktiv mit. Das ist eine zentrale Erkenntnis aus einer neuen Studie des Thinktanks European Council on Foreign Relations (ECFR), die an diesem Donnerstag vorgestellt wird. Zugleich zeichnen die dafür erhobenen Umfrageergebnisse das Bild eines zutiefst verunsicherten Europas.