Der Großteil der Deutschen denkt, dass die Politik des US-Präsidenten Donald Trump den Fortbestand der Nato gefährdet. 78 Prozent der Befragten stimmen dieser Einschätzung zu, 18 Prozent glauben dies nicht. Der Rest der Befragten antwortete mit „weiß nicht“. Das geht aus einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das Politbarometer hervor. Wenn die USA unter Missachtung des Völkerrechts mit militärischen Mitteln in die Politik anderer Länder eingreifen, um sich dort wirtschaftliche Ressourcen zu sichern, ist der Großteil der Befragten der Umfrage dafür, dass sich die Europäische Union dagegenstellt. Für eine Mehrheit von 69 Prozent soll die EU demnach dagegen Position beziehen. 22 Prozent der Befragten sind dafür, dass sich Brüssel heraushält, und 5 Prozent plädieren dafür, dass sich die EU hinter das Handeln der USA stellt.

Bei den aktuellen Entwicklungen rund um die jüngste Protestwelle im Iran gegen die autoritäre Führung des Landes sind die Befragten gespalten: 37 Prozent der Deutschen würden es begrüßen, wenn die USA im Iran eingriffen, um ein Ende der aktuellen Führung herbeizuführen. Genauso viele (37 Prozent) lehnen ein solches Eingreifen ab, 13 Prozent wäre das egal. Trump hatte nach Beginn der Massenproteste im Iran mehrfach Teheran mit einem Einschreiten gedroht.

In der Sonntagsfrage liegt die CDU/CSU unverändert bei 26 Prozent, die AfD kommt erneut auf 25 Prozent. Die SPD würde sich auf 15 Prozent verbessern, die Grünen blieben bei 12 Prozent und die Linke würde sich auf 10 Prozent verschlechtern. Mit diesem Ergebnis hätte Schwarz-Rot nach wie vor keine parlamentarische Mehrheit.

Mit Blick auf die fünf Landtagswahlen, unter anderem im September in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, ging es in der Umfragung auch darum, dass die AfD in einem der ostdeutschen Bundesländer den Ministerpräsidenten stellen könnte. Etwas mehr als zwei Drittel (69 Prozent) der Befragten fänden das schlecht. 19 Prozent, darunter 88 Prozent der AfD-Anhänger, fänden einen Ministerpräsidenten der AfD gut und 10 Prozent aller Befragten wäre das egal.