In der deutschen Bevölkerung sinkt die Bereitschaft zu einem stärkeren außenpolitischen Engagement der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt. Nur noch 40 Prozent plädieren für ein stärkeres internationales Engagement, ergab eine von der Körber-Stiftung in Auftrag gegebene Forsa-Umfrage. Im Vorjahr waren dies noch 48 Prozent. Umgekehrt sagten 48 Prozent, dass sich Deutschland bei internationalen Krisen stärker zurückhalten sollte (Vorjahr 43 Prozent). Eine große Mehrheit wünscht sich vor allem mehr diplomatische Bemühungen (77 Prozent).

In der Beurteilung der anderen großen Staaten wird Russland weit überwiegend als Bedrohung angesehen (82 Prozent). Die Beziehungen zu den USA werden von nur 21 Prozent der Deutschen als gut beurteilt, während 77 Prozent sie als schlecht einschätzen. Als wichtigsten Partner bezeichneten 40 Prozent Frankreich, dann folgen die USA mit 24 Prozent. Dennoch sagen 64 Prozent, dass US-Militärbasen in Deutschland für die Sicherheit des Landes wichtig seien.

Die Zustimmung zur militärischen Unterstützung der Ukraine driftet in West- und Ostdeutschland immer weiter auseinander. Nur 31 Prozent im Osten befürworten sie, dagegen sind es im Westen 48 Prozent. Nur elf Prozent der AfD-Anhänger wollen der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland militärisch helfen. Dagegen gibt es klare Mehrheiten bei den Anhängern von CDU/CSU, SPD, Grünen und Linken.