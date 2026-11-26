Polizisten fordern zu Silvester ein Böllerverbot: Demnach sprechen sich in einer Befragung der Gewerkschaft der Polizei (GdP) rund 69 Prozent für eine solche Regelung zum Jahreswechsel aus, wie die GdP am Donnerstag mitteilte. Mehr als 70 Prozent erwarten, dass ein Verbot die Situation für Polizeikräfte in der Silvesternacht verbessern würde. Befragt wurden nach Angaben der GdP mehr als 9000 Mitglieder. Hintergrund ist ein Offener Brief des #böllerciao-Bündnisses an Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU); aktuell haben 1,17 Millionen Menschen für ein bundesweites Verbot privater Silvesterböller und -raketen unterschrieben. Dem Bündnis gehören demnach 86 Organisationen an, unter anderem die Deutsche Umwelthilfe und die GdP. Sie fordern ein bundesweites Verkaufs- und Anwendungsverbot für private Silvesterböller und -raketen. Menschen, Einsatzkräfte, Tiere und Umwelt müssten vor den Folgen privater Feuerwerke geschützt werden.