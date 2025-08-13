Eine Mehrheit der Menschen mit Behinderung hat laut einer Umfrage in den vergangenen Jahren Diskriminierung erlebt. Sechs von zehn Menschen mit Behinderung seien in den vergangenen fünf Jahren in unterschiedlichen Alltagssituationen diskriminiert worden, ergab eine Umfrage der „Aktion Mensch“. Das sei meist im öffentlichen Raum, am Arbeitsplatz oder im Gesundheitssystem der Fall gewesen. Für mehr als ein Viertel der Befragten sei Diskriminierung ständig ein Problem. Diskriminierung führt den Ergebnissen zufolge bei vielen Menschen zu Rückzug. Knapp die Hälfte der Befragten, die Diskriminierung erlebten, habe im Anschluss ähnliche Situationen vermieden. 27 Prozent der Befragten hätten zudem nur noch Orte besucht, an denen sie sich sicher fühlten.