Das Vertrauen der Menschen in Deutschland in die politischen Institutionen ist stark gestiegen. Der Anteil der Bürger, die den Staat für fähig befinden, seine Aufgaben zu erfüllen, wuchs im Vergleich zum vergangenen Jahr um 22 Prozentpunkte auf 56 Prozent. Das zeigt die neue Bürgerbefragung "Öffentlicher Dienst" des Beamtenbunds dbb. Eine Minderheit von 40 Prozent hält den Staat für überfordert mit seinen Aufgaben und Problemen. Bezüglich Schulen und Bildung sowie Asyl- und Flüchtlingspolitik sieht das in dieser Gruppe jeder Fünfte so, 16 Prozent erkennen Schwächen im Umgang mit der Corona-Krise. Unter AfD-Anhängern vertrauen fünf Prozent der Handlungsfähigkeit des Staats.